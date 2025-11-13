岡副麻希、実家から持ち帰った亡き母思い出の机で1歳娘とお絵描き「父が大切に保管してくれていた私が幼少期使っていた机」
【モデルプレス＝2025/11/13】フリーアナウンサーの岡副麻希が11月12日、自身のInstagramを更新。実家から持ち帰った机で娘と絵を描いている様子を公開した。
【写真】33歳フリーアナ、亡き母思い出の机の前で1歳娘と密着
2023年4月、自身のInstagramストーリーズを通じて母の急死を伝えていた岡副は、「先日実家に帰ったときに母の遺品整理を」と報告。「いろいろと懐かしいもの、母を感じられるものがでてきてなかなか進まないものですね」と心境を綴り、「父が大切に保管してくれていた私が幼少期使っていた机を持ち帰ってきました この机で母と二人三脚で、たくさんおべんきょうさせてもらいました」と思い出の机を持ち帰ったことを明かした。
そして、スケッチブックが置かれたその机の前でペンを持った娘と自身の笑顔の2ショットや、机についた娘がペンで何かを描いている様子などを公開。「いままで自分の机がなかった娘は大喜び」と娘の様子を記している。
この投稿に、ファンからは「愛がいっぱい」「大切な思い出ですね」「幸せそうな様子にお母様も絶対安心していると思う」「2人とも素敵な笑顔」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
