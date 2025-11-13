温泉成分配合で肌も心もとろける！ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ミルクバスパウダー(チューリップローズ)」と限定クリスマスコフレ

フレグランス ボディケアアイテムを展開するボーテデュサエは、数量限定の新商品「ナチュラル パフュームド ミルクバスパウダー(チューリップローズ)」を2025年11月12日(水)より販売しています。

あわせて、新作バスパウダーと人気のボディケア、ふわふわのバスグッズが詰まった3種の限定クリスマスコフレも登場します。

ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ミルクバスパウダー(チューリップローズ)」と限定クリスマスコフレ

2025年のクリスマスは、人気のボディケアとふわふわバスグッズが詰まった3種の限定コフレが登場。

新作のミルクバスパウダーとともに、チューリップローズの香りに包まれる癒しのバスタイムを提案します。

ナチュラル パフュームド ミルクバスパウダー(チューリップローズ)

価格：3,300円(税込)

発売日：2025年11月12日(水)

サイズ：容器 … 直径70×高さ110mm

南仏プロヴァンスの小さな村で作り上げたような、温もりを感じるミルクベースのバスパウダーです。

可憐なスイートフローラル(チューリップローズ)の香りと乳白色のまろやかなお湯に包まれ、癒しのバスタイムを過ごせます。

温浴効果を高める硫酸ナトリウム(温泉成分)を配合。

さらに、美肌成分としてお肌を整えるミルク、パールエキス、うるおいを与えるハチミツ、アルガンオイルが配合されています。

異国のバスルームに招かれたような特別感を演出してくれるクラシカルなデザインも魅力です。

ミルキーリュクスクリスマスコフレ

価格：7,700円(税込)

発売日：2025年11月12日(水)

＜コフレ内容＞

・ミルクバスパウダー

・ボディミルク(ローズブーケ)

・ディスペンサー

・ヘアバンド

・リストバンド

・ギフトBOX

ミルクバスクリスマスコフレ

価格：6,600円(税込)

発売日：2025年12月3日(水)

＜コフレ内容＞

・ミルクバスパウダー

・ボディソープ(ローズブーケ)

・ヘアバンド

・リストバンド

・ギフトBOX

ミルキーノエルコフレ

価格：5,500円(税込)

発売日：2025年12月3日(水)

＜コフレ内容＞

・ミルクバスパウダー

・ハンドクリーム(ローズブーケ)

・ヘアバンド

・リストバンド

・ギフトBOX

新作バスパウダーと、チューリップローズの香りに包まれる限定コフレの紹介でした！

