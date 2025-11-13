「今日好き」りんか、ショーパン秋コーデ披露「圧巻のスタイル」「大人っぽい雰囲気」
【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが11月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」20歳美女「大人っぽい」ショーパンから圧巻美脚スラリ
りんかは「ぎんなん感じてきた」とつづり、イチョウの木が並ぶ道路でのショットを公開。秋らしい茶色のコートにショートパンツ姿で、美しいスラリとした脚を披露している。
この投稿にファンからは「秋コーデ最高」「色白の脚綺麗」「圧巻のスタイル」「大人っぽい雰囲気も可愛い」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆りんか、秋コーデで美脚披露
◆りんかの投稿が話題
