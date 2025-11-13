「ブンブンジャー」ヒロイン・鈴木美羽、雰囲気ガラリの新ヘア披露「大人っぽい」「透明感爆発」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/13】モデルで女優の鈴木美羽が、11月12日に自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジした姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】特撮「ブンブンジャー」ヒロイン「雰囲気変わる」新ヘア披露
鈴木は、金髪の女の子の絵文字とともに新しい髪色を披露。以前の暗髪から、ハイトーンの赤みがかったブラウンヘアにチェンジしており、口を尖らせておどけた表情で自撮りしている写真や、カメラ目線の写真など複数枚を投稿している。
この投稿に「可愛すぎる」「透明感爆発」「雰囲気違う」「かっこいい」「イメージ変わった」「似合う」「大人っぽい」などとコメントが集まっている。
鈴木は「爆上戦隊ブンブンジャー」で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
