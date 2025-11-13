「厚着して着膨れ」→ 回避！【大人のハニーズ】40・50代の相棒♡「あったかアイテム」

寒さ対策を優先すると、どうしても着膨れて見えがちな冬の装い。そんな40・50代の悩みを解消してくれそうな「あったかアイテム」を、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。あたたかそうな素材やすっきり見えるシルエットで、重ね着しなくても快適に過ごせそう。毎日に寄り添う相棒が見つかるかも。

パール風ビーズ × ハイネックで華やか度アップ

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

一見すると薄手のきれいめブラウスながら、実は裏起毛の裏地付きであたたかく過ごせそうな一枚。ハイネックにあしらわれたパール風ビーズが顔まわりを明るく見せ、ジャケットを羽織っても華やかな印象に導いてくれそう。公式オンラインストアによると「体のラインを拾いにくいゆったりめの幅と腰にかかる丈感」という、ミドル世代に嬉しい安心感のあるデザインです。

シャーリングやプリーツの甘デザインが魅力

【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\3,980（税込）

袖にあしらわれた細かなプリーツやボリューム袖で、腕のラインをカバーしてくれそうなのがミドル世代に心強いポイント。ハイネックや袖口のシャーリングでレディな雰囲気を醸し出せそうなのも魅力です。先ほどのブラウスと同じく、裏地には裏起毛素材を使用。スカートを合わせてフェミニンに楽しんだり、ジーンズでカジュアルダウンしたりと幅広い冬コーデを楽しめそうです。

顔まわりを盛り上げてくれそうなボウタイデザインが◎

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\3,980（税込）

ボウタイデザインが首元に程よい存在感を添えながら、縦ラインを強調してすっきりとした印象に導いてくれそう。取り外し可能なメタルパーツがアクセントになり、顔まわりを引き締めてくれる効果も期待できます。こちらも裏起毛素材の裏地付きで、冬の通勤や学校行事など、きちんと見せたい日に頼れる一枚となりそうです。

裏フリースでもスマートな印象に

【GLACIER lusso】「ウォームテーパードパンツ」\3,980（税込）

裏フリース仕様でしっかり防寒できそうなのに、厚みを感じさせないすっきりシルエットの一本。公式オンラインストアで「裾に向かって細くなる美しいシルエットで美脚効果も抜群」と紹介されているように、暖かさときれい見えを両立できそう。ストレッチ素材とウエストゴムで快適に過ごせそうなのも、40・50代のデイリースタイルに頼れるポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Sara.K