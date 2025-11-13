

22歳の誕生日を迎えたMAYUKA

9人組ガールズグループ・NiziUが13日、都内で行われた日韓共同開発コスメ「tilnus（ティルナス）」の新商品・新CM発表会に登壇し、会場を華やかに彩った。

メンバーたちは、自身がモデルを務める広告への反響の大きさを告白。リーダーのMAKOは「家族や親戚から『広告を見たよ』とツーショットで写真を撮って連絡があったり」と明かし、さらに「WithU！（ファンの呼称）の方からメンバーカラーでアレンジしたよというお声もいただいてすごく嬉しかったです」と、ファンとの心温まるエピソードを披露した。

この日は、メンバーのMAYUKAの22歳の誕生日。イベント中にサプライズでバースデーケーキが登場すると、MAYUKAは「もうかわいすぎて」と感動しきり。ケーキの上には新商品のアイパレットが乗っていて、「ケーキにアイパレットがあるのもかわいいですし、すごい白で、私達の今の印象もぴったりだなと思います。ありがとうございます」と喜びを噛み締めた。

22歳の抱負を問われると、「本当にキラキラで輝く素敵な1年になったらいいなと思います」と笑顔を見せ、さらに「できれば車の免許を取りたい」と、プライベートでの“新たな挑戦”への意欲も宣言した。

最後にRIMAは、「NiziUはもう少しで5周年を迎えるんですけれども、6年目もヴィーナスのようにキラキラしたパフォーマンスと素敵な活動ができたらいいなと思っています」と力強く語り、ファンに向けて「皆さんもぜひtilnusのコスメたくさん使ってキラキラした毎日を送っていただきたいなと思います」とメッセージを送り、イベントを締めくくった。

新発売の「tilnus パールコア アイパレット」は、華やかなグリッターメイクといった韓国トレンドと、日本のメイクトレンドである洗練されたヌーディーカラー、ナチュラルカラーを掛け合わせたハイブリットコスメ。ブランド特有のキラキラとしたパール感を最大限に引き出す配色で、まばたきする度にときめきを感じられるアイシャドウパレットとなっている。