バリバリと噛みくだくクセになる食感！ブルボン ポテトチップス「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」

ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」を2025年11月18日(火)に新発売いたします。
バリバリと噛みくだくクセになる食感が特徴のシリーズに、まろやかなチーズとピリッと辛いブラックペッパーが後を引く新フレーバーが登場します。
ブルボン ポテトチップス「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」
価格：オープンプライス
内容量：98g
発売日：2025年11月18日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
賞味期限：9カ月
“ガチじゃが”シリーズは、独自技術で網目状に加工することで、食べ応えと噛み応えを実現したポテトチップスです。
新登場の「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」は、まろやかでコクのあるチーズの味わいに、ブラックペッパーのピリッとした辛味を効かせた一品。
ブラックペッパーのスパイシーな香りと刺激が後を引くおいしさに仕立てられています。
クリーミーでコクのあるチーズと、ピリッと刺激のあるペッパーの味わいを、バリバリと噛みくだくクセになる食感とともに楽しめます。
シリーズ品として「ガチじゃがうま塩味」もラインナップされています。
食べ応え抜群の新フレーバーの紹介でした！
