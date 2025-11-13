水川あさみ＆窪田正孝が結婚後初の夫婦共演！ 『SHOGUN 将軍』S2新キャスト＆続投キャスト発表
真田広之が主演とプロデュースを務め、エミー賞やゴールデングローブ賞など世界中の主要アワードを軒並み制覇したドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演する新キャスト、並びに続投キャストが一挙発表。水川あさみと窪田正孝が結婚後初の夫婦共演を果たすなど豪華なキャストが勢ぞろいしている。
【写真】『SHOGUN 将軍』シーズン2 キーアート
今回、新キャストとして発表されたのは、水川あさみ［綾（あや）役］、窪田正孝［日向（ひゅうが）役］、金田昇［秀信（ひでのぶ）役］、榎木孝明［伊藤（いとう）役］、國村隼［郷田（ごうだ）役］の5人。
水川と窪田は、結婚後初の夫婦共演となる。それぞれまだ詳しい役どころや設定などは今のところ明かされていない。
そして、シーズン1から続投となるのは、主人公・虎永（とらなが）役、真田広之。英国人航海士・按針（あんじん）役、コズモ・ジャーヴィス。落葉の方（おちばのかた）役、二階堂ふみ。戸田広勝（とだひろかつ）役、阿部進之介、樫木央海（かしぎおおみ）役、金井浩人。桐の方（きりのかた）役、洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役、トミー・バストウ。吟（ぎん）役、宮本裕子。佐伯信辰（さえきのぶたつ）役、奥野瑛太。お菊（おきく）役、向里佑香ら、10人が発表された。
来年、1月から、バンクーバーでの撮影を控えるシーズン2では、第1シーズンの出来事から10年後、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。これらの登場人物の間でどんなドラマが描かれることとなるのか注目だ。
そして、11月13日の夕方には、香港にてディズニープラスのメディア向けラインナップ発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025（Disney+ Originals Preview 2025）」にて、プレゼンテーションも予定されており、『SHOGUN 将軍』シーズン2より、真田広之、そして、真田と共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークス、レイチェル・コンドウが登壇予定。本作の続報にも注目だ。
ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン1は「ディズニープラス」で全話独占配信中、シーズン2は2026年1月撮影開始。
