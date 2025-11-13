１１月１４日は「世界糖尿病デー」。世界中に広がる糖尿病の脅威に対応すべく１９９１年に制定され、２００６年に国連総会で公式認定された。インスリンを発見したバンディング博士（カナダ）の誕生日で、現在約１６０か国から１０億人以上が疾患啓発キャンペーンに参加する機会となっている。

大阪でも１１日夜、屈指の観光名所・道頓堀でイベント「グリコサイン特別映像点灯式〜食い倒れの街・道頓堀から糖質ケアを〜」が行われ、大阪府広報副知事でもある府の公式マスコットキャラクター「もずやん」が出席した。

１８日まで、午後５時半から深夜０時までの３０分ごとに道頓堀グリコサインで掲示される特別映像では、もずやんが糖質をほどよく摂取する”ちょうどええバランス”の必要性と、無理なく続けられる糖質ケアのコツを発信している。

もずやんは元々、１９９７年のなみはや国体の「モッピー」だったが、各種いた府のマスコットキャラクターから選抜され、１４年に「もずやん」に改名された。今年４〜１０月に開催された大阪・関西万博の事前ＰＲ活動では万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と二人三脚で奔走したが、次第に高まったミャクミャク人気に押され気味。今月３日に行われた「御堂筋ランウェイ」では吉村洋文大阪府知事から「もずやん、クビですけどね」ときついジョークも飛んだほどだが、糖尿病予防活動で存在感をアピールした形だ。

関連行事として、１４〜１６日には、なんば広場前で「なんばマルイ Ｗｅｌｌーｂｅｉｎｇ イベント〜みんなで糖質ケア〜」が行われ、プロ野球・阪神コミュニティアンバサダーの岩田稔氏が１型糖尿病を持つ子供たちを応援する「ＩＷＡＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」のブースも出展される。