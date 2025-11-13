レストランのランチブッフェつき！オリエンタルホテル東京ベイ「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン」
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」にて「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン」を開催！
ホテルパティシエ直伝のスイーツ作りを体験したあとは、ホテルレストランのランチブッフェを楽しめます☆
オリエンタルホテル東京ベイ「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン」
費用：1組9,000円（税込）／小学生1名＋保護者1名
開催日：2025年12月14日（日）
時間：受け付け 11:30〜、お菓子作り 12:00〜13:30、ランチブッフェ 13:30〜15:30
場所：お菓子作り：ホテル1階 特設会場／ランチ：ホテル2階 レストラン グランサンク
内容：ホテルパティシエによるブッシュ・ド・ノエルとアイシングクッキーレッスン
人数：小学生のお子様とその保護者 10組20名 ※定員になり次第締め切り
特典：コック帽（お子様のみ）、スイーツレシピ
支払方法：当日精算（現金・クレジットカード）
予約方法：電話のみ ※キャンセル料は7日前まで無料
持ち物：
・お子様：エプロンのみ ※コック帽はホテルで用意済み
・保護者：エプロン、三角巾
予約・お問い合わせ：Tel.047-350-8561（10:00〜18:00）
オリエンタルホテル 東京ベイにて、ホテルパティシエによる「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン（ランチブッフェ付き）」を開催！
身近な人への贈り物にもぴったりなクリスマススイーツづくりを、プロのパティシエから直接学べる親子参加型企画です。
レッスンでは、丸太をかたどった伝統菓子「ブッシュ・ド・ノエル」と、華やかなアイシングクッキーを、基礎から応用まで丁寧にレクチャー。
お子様には専門的な技術にふれる体験の場として、親子で協力しながらお菓子作りを楽しむ温かな時間を過ごせます。
自分で作ったブッシュ・ド・ノエルとアイシングクッキーは自宅へお持ち帰り可能。
さらに、お子さんには使用したオリジナルの「コック帽」が記念品としてプレゼントされます。
レシピも貰えるので、家庭のクリスマスパーティーでも再現して楽しめます。
また、体験後はバラエティ豊かな料理が並ぶホテル自慢のランチブッフェへを堪能できるイベントです。
シェフパティシエ 鈴木 裕太（すずき ゆうた）氏 プロフィール
ホテル・製菓業界で豊富な経験を持つ、シェフパティシエの鈴木裕太氏。
調理師免許取得後、1998年にホテル日航東京に入社し、パティシエとしてのキャリアをスタート させました。
ホテルのレストラン・婚礼・宴会部門のほか、老舗洋菓子店や八王子日本閣などで経験を積み、独創的な菓子づくりに定評があるパティシエです。
2019年にヒルトン東京お台場のデザート部門責任者に就任し、現在はオリエンタルホテル 東京ベイのシェフパティシエとして、パティスリーに関するメニュー考案全般に携わっています。
レストラン グランサンク
各国の多彩なメニューを楽しめるブッフェレストラン。
ライブキッチンカウンターでは熟練シェフによるライブパフォーマンスとともに、できたてのお料理が提供されています。
子供向けメニューも取り揃え、ファミリーやグループで利用できる個室も完備しています。
親子でケーキとクッキーを作ってホテルブッフェを楽しむ、特別な1日が過ごせるイベント！
ホテルパティシエ直伝のスイーツ作りが体験できるランチ付き 「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン」は、「オリエンタルホテル東京ベイ」にて、2025年12月14日（日）に開催です。
※イベント内容は予告なく変更となる場合があります
