寺西拓人主演『ラーメンD 松平國光』パイロット版を配信へ
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が主演し、2024年にCS日テレプラスで放送された『ラーメンD 松平國光』パイロット版を、フジテレビが運営する動画配信サービスFODで、19日午前0時から独占配信する。
【場面写真】たのしみ！笑顔をみせる寺西拓人＆大槻拓也
今作は、夕方のニュース番組を舞台に「ラーメンコーナー」の取材・制作に情熱を傾ける通称・ラーメンディレクターを中心としたチームの奮闘を描いた作品。今作で登場するラーメン店はすべて実在する人気ラーメン店。実際の店主のエピソードも織り交ぜながら、ラーメンへのこだわりや情熱を丁寧に描写している。
ドラマでありながら、まるでドキュメンタリーのようなリアルさが魅力で、視聴後はきっとその一杯を味わいたくなること間違いなしの内容となっている。
■1話 あらすじ
初回で取材に訪れる店は新潟長岡のご当地ラーメンで生姜を前面に出したラーメンが特徴の「我武者羅」。
取材ロケは朝９時からお昼の営業が始まる11時半まで予定。
店の前からのリポートや店主へのインタビューが順調に進む中、物撮り用のライトが故障してしまうというアクシデントが発生。
営業開始の時間が迫る中、AD朝比奈はハッとした表情をして店を飛び出す。
