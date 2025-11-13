お酒と合わせて楽しめるパンも！東武百貨店 池袋本店 第16回「IKEBUKUROパン祭」
東武百貨店 池袋本店では、2025年11月19日(水)から25日(火)までの7日間、第16回「IKEBUKUROパン祭」を開催します。
初出店18店舗を含む56店舗が集結し、注目は幅広い世代に人気の「クリームパン」！
そのほか、お酒と合わせて楽しめるパンや、東武限定のお惣菜パン、スイーツパンも展開されます。
東武百貨店 池袋本店 第16回「IKEBUKUROパン祭」
場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場
期間：2025年11月19日(水)〜25日(火)
営業時間：午前10時〜午後7時
店舗数：56店舗（初出店18店舗）
個性豊かなクリームパンを販売する店舗が入れ替わり含め計14店舗出店します。
また、お酒と合わせて楽しめるパンも登場！
パン好きな方はもちろん、お米派やパスタ派の方にもパンの魅力を堪能できるイベントです☆
【Et Nunc Daikanyama】あんクレームキャラメリゼ
価格：540円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、初出店、実演
パリパリのクロワッサン生地に餡子、カスタードクリームをサンド。
その場でキャラメリゼされる、香ばしい一品です。
【Boulangerie S.Igarashi】安納芋クリーム／かぼちゃクリーム／渋皮栗クリーム
価格：(1)「安納芋クリーム」(2)「かぼちゃクリーム」各540円(1個)／(3)「渋皮栗クリーム」648円(1個)《各日各種数量限定》 ※東武限定品、初出店、実演
今が旬の秋の素材を使ったクリームがたっぷり入っています。
【イルマットーネ アルル】とろけるクリームパン〜北海道スイートポテトと生クリーム＆カスタード〜
価格：486円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、実演
北海道産のスイートポテト、カスタード、生クリームをギュッと詰め込みました。
【SHIBUichi BAKERY】とろけるクリームパン
価格：454円(1個)《各日数量限定》 ※初出店
出店期間：11月19日(水)〜21日(金)
ブリオッシュ生地でふんわり、とろ〜りとした食感が楽しめます。
【BAKERYやすべぇ。】日光御養卵の限界くりーむぱん。
価格：400円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、初出店
出店期間：11月19日(水)・20日(木)
たまご感たっぷりのずっしりクリームが特徴です。
【パン工房カフェ ほっこり】めろめろクリームパン
価格：670円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、初出店
出店期間：11月23日(日・祝)〜25日(火)
一口でめろめろになる、サクふわ食感のクリームパンです。
お酒と合わせて楽しめるパン！
【ブレドール葉山】全粒粉いちじく
価格：432円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品
ドライいちじくを全粒粉入りの生地で包みました。
クリームチーズを添えるとシャンパンと相性抜群です！
【バインミー★サンドイッチ 水道橋店】柚子胡椒チキンバインミー
価格：800円(1個)《各日販売予定50点》 ※東武限定品、実演
モリモリ野菜とピリ辛チキンが食欲をそそります。
ハイボールと合わせれば、さらに爽やかな美味しさが広がります。
【MANHATTAN Bakery ＆ Wine bar】ライ麦生地で作るハニー＆ゴルゴンゾーラ
価格：422円(1個)《各日数量限定》 ※実演
ライ麦生地にゴルゴンゾーラを包み、ハチミツをかけました。
赤ワインと好相性な一品です。
【カノムパン】メランジュ・ドゥ・フリュイ
価格：616円(1/6カット)
ラム酒漬けのパイナップルなど5種類のフルーツとナッツを練り込みました。
赤ワインと合わせて楽しめます。
ココでしか出会えない東武限定お総菜パン
【Bakery bank】グラタンコロッペ
価格：691円(1個) ※東武限定品、初出店
自家製のソースをたっぷり挟んだレトロなコッペパンサンドです。
【しあわせパン☆】クワトロフォルマッジ(4種のチーズとはちみつのパン)
価格：540円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、実演
北海道産小麦、自家製酵母100％のシンプルなパン生地に北海道産のチェダーチーズ、ゴーダチーズなど4種類のチーズと、はちみつを合わせました。
【手づくりのデリとパン cafe cocona】よだれ鶏と中華オムレツのサンド〜パクチー香るアジアン仕立て〜
価格：789円(1個)《各日販売予定30点》 ※東武限定品
ピリ辛のよだれ鶏と具だくさんな中華オムレツをサンドした、アジアンテイストな一品です。
【kakko】厚焼たまごサンド(黒トリュフ＆チーズ)
価格：1,481円(1パック/3切入)《各日販売予定20点》 ※東武限定品、実演
黒トリュフの厚焼たまごに、パルミジャーノレッジャーノをかけたリッチなたまごサンドです。
ココでしか出会えない東武限定スイーツパン
【ブーランジュリ オペラ】OPERA リンゴクロワッサン
価格：781円(1個) ※東武限定品、実演
クロワッサン生地に青森赤石農園のフレッシュりんごを乗せて焼き上げた、スイーツのような一品です。
【オスピターレ】生スフォリアテッラ 生キャラメル
価格：481円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、実演
手作業でパイ生地を何層も重ね、一枚一枚がパリッパリに焼きあがるように作られています。
【イマノフルーツファクトリー】いちごサンド・ラ・フランスサンドセット
価格：864円(1パック) ※東武限定品
フルーツ専門店が厳選したフルーツサンド！
甘酸っぱいいちごサンドと、香り高くてジューシーなラ・フランスサンドのよくばりセットです。
【ブーランジェリー コロン】kobore大納言小豆バター
価格：480円(1個)《各日数量限定》 ※東武限定品、実演
パンの中にはたっぷりの北海道産大納言小豆が！
小豆の甘さとバターのコクとのハーモニーが楽しめます。
初出店の店舗や東武限定品など、ここでしか味わえないパンが盛りだくさん！
クリームパン好きはもちろん、お酒好きな方やスイーツ好きな方も楽しめるパンの祭典です。
東武百貨店 池袋本店 第16回「IKEBUKUROパン祭」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post お酒と合わせて楽しめるパンも！東武百貨店 池袋本店 第16回「IKEBUKUROパン祭」 appeared first on Dtimes.