俳優の柄本時生（36）と4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみ（36）が13日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。2人の報告に、芸能界から祝福の声が多数寄せられた。

2人は直筆署名入りの文書をアップ。「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。続けて「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」とし「今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」と呼びかけた。

嬉しい報告をした2人に対し、俳優・音楽仲間から多数の祝福が寄せられた。柄本と2024年放送のテレビ東京系ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」で共演した岡田将生は、仲間の結婚報告に「おめでとう」とコメント。同じく共演の俳優・賀来賢人もハートの絵文字を6つ使ってコメントした。

また、松田翔太は「時生おめでとう」、松尾諭は「おめでとー！！」と祝福していた。

さとうの投稿にも仲間からの祝福が寄せられ、女優・前田敦子は「ほなちゃんときちゃんおめでとう」と2人を祝った。前田は柄本、高畑充希、池松壮亮とドラマ共演以来仲が良く、4人で「ブス会」と称して交流している。

元AKB48でタレントの横山由依も「おめでとうございます」、女優・馬場ふみかも「おめでとう」とメッセージを寄せていた。

また「ゲスの極み乙女」のメンバー・休日課長も自身のインスタで“2枚”重なったホットケーキの写真を添えて「仲良さそうな二枚のホットケーキ。お幸せにね！！」と呼びかけた。