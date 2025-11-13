元櫻坂46（欅坂46）のフジテレビ・原田葵アナウンサー（25）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。元AKB48の人気タレントとの関わりについて語った。

この日のゲストは元AKB48でタレントの柏木由紀と大家志津香。原田アナも秋元康氏がプロデュースするグループの一員であったと振られ、2人のことを「お姉さんグループのさらにお姉さんグループみたいな。本当に大先輩みたいな感じなんで…」と表現した。

その説明に、柏木と大家は苦笑いし、共演者からは「おばさんみたいな…」「2世代前みたいな」言い方であるとの指摘が。原田アナは苦笑いし、すぐに手を振って否定した。

絡みについては「歌番組でいらっしゃるなって見かけてあいさつするぐらいです」と回顧。柏木は「お話は現役の頃はなかなかね。意外と」とすることがなかったとした。

この会話に木曜レギュラーの島崎和歌子は「いいねえ、バチバチしててなんか。いいねえ〜。大好物です、そういうの」とツッコミを入れ、柏木、大家、原田は再び手を振って否定していた。

「ハライチ」岩井勇気は「さらに大お姉さんが…」と話して笑わせた。