親子でたのしめる！キッズランドUS mini 東京浅草店

ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS mini 東京浅草店』を2025年11月1日(土)にリニューアルオープン！

東京スカイツリーライン浅草駅直結の「浅草エキミセ」4Fに位置し、天候を気にせず家族で楽しめる施設です。

ユーエスマート 室内遊び場『キッズランドUS mini 東京浅草店』

リニューアルオープン日：2025年11月1日(土)

所在地：東京都台東区花川戸1-4-1 浅草エキミセ4F

『キッズランドUS mini 東京浅草店』は、小学4年生までのお子様とその保護者を対象とした室内遊び場です。

浅草駅直結のため、お買い物帰りや習い事後のスキマ時間にも気軽に利用できます。

受付後の出入りは自由で、保護者の交代も自由です！

暑い日や雨の日でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地です。

ボールプール

ボールプールには楽しい仕掛けが盛りだくさん！

からくり装置を伝ってボールが転がってくる遊具や、空気の力でボールが浮き上がってくる遊具などが楽しめます。

セルフ写真館

スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるセルフ写真館です。

本格的な照明や撮影セットのほか、豊富な種類のお子様用衣装や撮影用小物を追加料金なしで利用できます。

おままごとコーナー

おままごとコーナーには、可愛いりんごを収穫できる遊具が新登場！

充実したおもちゃで、お料理やお店屋さんごっこなど親子で思う存分おままごとを楽しめます。

アーケードゲーム・乗り物

ご家族一緒に盛り上がれるアーケードゲームや、パンダメリーゴーラウンドなどの楽しい乗り物がフリープレイで遊び放題です。

公園コーナー

トランポリンやすべり台など、公園でお馴染みの遊具が勢揃いしています。

雨の日も寒い日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。

スーパージャングルジム

巨大ジャングルジムの中に、すべり台とたくさんのボールプールが詰め込まれた、キッズランドUS名物の大人気アスレチックです。

カートコーナー

お気に入りのカートを選んで、コース内のドライブを楽しめます。

フリープレイのゲームや乗り物、思い切り体を動かせるアスレチック、本格的なセルフ写真館まで、家族でかけがえのない思い出を残せる遊び場です。

駅直結でアクセスも良く、出入り自由なので、浅草観光の合間にも気軽に立ち寄れます。

リニューアルオープンした『キッズランドUS mini 東京浅草店』の紹介でした。

