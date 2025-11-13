メジャーリーグのワールドシリーズでMVPに輝くなど大活躍したドジャースの山本由伸投手。本拠地ロサンゼルスの街中には山本投手の巨大広告が登場しました。

ポストシーズンで2試合を完投し、ワールドシリーズの最終戦では優勝投手としてマウンドに立つなど、神がかり的な活躍を見せた山本投手。

12日に発表されたシーズン中、最も活躍した投手に贈られるサイ・ヤング賞の受賞は惜しくも逃しましたが、ファンたちは早くも来シーズンに期待を寄せています。

ドジャースファン

「来年は（受賞の）可能性があると思います！」

「サイ・ヤング賞を逃したのは残念だけど、ワールドシリーズのMVPの方が価値があると感じるよ」

「今シーズン本当に素晴らしかったので、来シーズンもきっと活躍してくれるはずです」

一方、本拠地では山本投手の存在感が急上昇しています。

記者

「ロサンゼルス・ダウンタウンの中心部ですが、山本投手の巨大広告が登場しました！」

ビルの壁一面に描かれた巨大な山本投手。

スポーツグッズメーカーのナイキがワールドシリーズ後に設置したビルボード=屋外広告で、連覇を意味する「BACK2BACK」というフレーズとともに雄たけびをあげる山本投手が描かれています。

ドジャースファン

「彼（山本投手）はすでにここでは伝説です」

「日本では大谷選手の写真がいたるところにあると思うけど、山本投手のものも増やすべきだよ！」

「ワールドシリーズのMVPを獲って、山本投手の知名度はあがってきています！彼には明るい未来が待っています！」

大谷選手の巨大壁画に次ぐ、ロサンゼルスの新たな観光名所となるかもしれません！