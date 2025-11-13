フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。子供を連れて初めての大人気テーマパークを楽しんだ様子を披露した。

鷲見は「ママ友と初の子連れディズニー！！！ みんなから貰ったアドバイスのお陰で、120%楽しんで帰って来られたよ 」とつづり、ママ友らと愛娘と共に初のディズニーシーを楽しんだことを報告。

続けて「子供たちのキラキラした表情が最高だった クリスマスディズニーが始まってるのを直前に知って、混雑を心配したんだけど、意外と大丈夫だったし、寒くなる前に行けてよかった アナ雪も、DPAのキャンセル分を拾えて乗れたよー！！( @jwamadeus さんアドバイスありがとうございました )」とつづり、ディズニーシーにある海賊船が見えるように、娘を高く掲げる後ろ姿が写された“親子ショット”を披露。パークを効率よく回るために「アナと雪の女王2」で2代目オラフの吹き替え声優を務めた、声優の武内駿輔にアドバイスを貰ったことも明かした。

コーデについても紹介し「久しぶりのディズニーコーデは、WCJのミニーちゃんで行ったんだけど、ポケットついてるし、お尻隠れるし、可愛いし、大正解だった あと、非常に見つけやすいらしい！助かる！笑 今日の12時から新作発売だって！新作もとてもとても可愛い 若槻さんはやっぱり天才 」とつづり、タレントの若槻千夏がプロデュースするアパレルブランドを着用し、クリスマスツリーの横で撮影された“ディズニーコーデショット”も披露した。

この投稿にフォロワーからは「親子で楽しめて良かったですね 」「ライオンキングのワンシーンみたい」「かわいい…」「楽しめて良かった」などの反響が寄せられた。