立花孝志容疑者の勾留めぐり弁護人の「準抗告」を棄却　神戸地裁　身柄拘束が今後も続く　元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕

元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで兵庫県警が逮捕・送検した、ＮＨＫ党の党首・立花孝志容疑者（５８）について、神戸地検の勾留請求が認められたことを不服として、弁護人が神戸地裁に準抗告していましたが、地裁は準抗告を棄却しました。



兵庫県警が名誉毀損の疑いで逮捕・送検した、「ＮＨＫから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者（５８）。容疑は以下の通りです。



▽去年１２月１３日および１４日、自らが立候補した泉大津市長選挙の街頭演説で、「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言し、元兵庫県議会議員・竹内英明さんの名誉を毀損した。





▽今年１月１９日および２０日、竹内元県議が亡くなった直後に、自らのＳＮＳや川越市議会議員補欠選挙での応援演説で、「竹内元県議は、去年９月ごろから、兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていた」「竹内元県議は、どうもあす逮捕される予定だったそうだ」などと、ウソの情報を発信して、死者である竹内氏の名誉を毀損した。竹内元県議は、斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを調べる調査特別委員会（百条委員会）の委員でしたが、ＳＮＳで激しい誹謗中傷被害を受けたことなどを理由に、去年１１月に議員辞職。今年１月に死亡しました。自殺とみられています。立花氏の発信をめぐっては、当時の兵庫県警本部長が「竹内元県議を被疑者として任意の取り調べをしたことも、逮捕の予定もなく、まったくの事実無根」と完全に否定する異例の事態にもなっていました。そして、今年６月に竹内元県議の妻が立花容疑者を刑事告訴。兵庫県警は、逃亡や罪証隠滅のおそれへの懸念などを理由に、１１月９日に逮捕に踏み切りました。立花容疑者は１１月１０日に送検され、神戸地検は神戸地裁に勾留請求を行いましたが、神戸地裁は請求を認め、勾留状を出しました。これにより、立花容疑者は「被疑者勾留」の状態に置かれ、身柄の拘束が続いています。勾留期間は請求をした日から１０日間ですが、地検が請求して地裁が認めれば、１０日間延長することができ、神戸地検はこの１０日〜２０日間で、立花容疑者を、（１）起訴するか、（２）不起訴とするか、（３）処分保留で釈放し起訴不起訴を追って判断するか、のいずれかを選択することになります。一方で、立花容疑者の弁護人は、勾留決定を不服として神戸地裁に準抗告していましたが、弁護人によると、地裁は準抗告を棄却したということです。