値段はそのままなのに肉は「150％盛り」　焼肉セット注文で単品肉（ハーフ）が増量のキャンペーン【焼肉ライク】

「焼肉ライク」は、2025年11月20日（木）から、焼肉セットを注文した利用客に限り、バラカルビや牛ホルモンなどの単品肉（ハーフ）が「値段そのまま」で肉が150％盛りとなるキャンペーンを開催する。※販売期間：2025年11月20日（木）〜26日（水）、文中価格は全て税込表記

“1人1台の無煙ロースター”を導入し、利用客が自分のペースで、好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店「焼肉ライク」。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でも入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった、新しい焼肉の楽しみ方を提供しているのが特徴。オーダーはタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、会計もセルフレジのため、全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめるという。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなく利用できるのも魅力の一つ（※店舗によって形態は異なる）。

〈キャンペーン概要〉

【販売期間】

2025年11月20日（木）〜26日（水）

【展開店舗】

全国75店舗

【内容】

焼肉セットをオーダーすると、値段はそのままで対象の単品肉（ハーフ）が「肉150%盛り」で提供される

【対象商品】

・バラカルビハーフ 370円

・牛ホルモンハーフ 320円

・但馬鶏ももハーフ 280円

（左から）バラカルビハーフ、牛ホルモンハーフ、但馬鶏ももハーフ

【焼肉ライクのセット】

焼肉ライクの焼肉セットは580円から。好みのセットに好きな肉をプラスして、ボリューム満点の焼肉を楽しめる。

デジカルビ＆但馬鶏焼肉セット（肉並)