¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¶âÅÄ¾º¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡¢Ô¢Â¼È»¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Î¾®Àâ¡ÖSHOGUN¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー»±²¼¤ÎFX¤¬À©ºî¤·¤¿Àï¹ñ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤¬¥¨¥ßー¾Þ¤ÇÎòÂåºÇÂ¿18ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï4´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×¥¢¥ïー¥É¤òÀÊ´¬¡£¼ç±é¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤Ï¥¨¥ßー¾Þ¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥ºÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤ÏÆ±ÉôÌç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¿Í¡¦¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÌÌ¡¹¤Ï¡¢¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤¬°½¡Ê¤¢¤ä¡ËÌò¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤¬Æü¸þ¡Ê¤Ò¤å¤¦¤¬¡ËÌò¡¢¶âÅÄ¾º¤¬½¨¿®¡Ê¤Ò¤Ç¤Î¤Ö¡ËÌò¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¤¬°ËÆ£¡Ê¤¤¤È¤¦¡ËÌò¡¢Ô¢Â¼È»¤¬¶¿ÅÄ¡Ê¤´¤¦¤À¡ËÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤É¤³¤í¤äÀßÄê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µÈ°æ¸×±ÊÌò¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¡¢±Ñ¹ñ¿Í¹Ò³¤»Î¡¦°Ä¿ËÌò¤Î¥³¥º¥â¡¦¥¸¥ãー¥ô¥£¥¹¡¢ÍîÍÕ¤ÎÊýÌò¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¸ÍÅÄ¹¾¡Ìò¤Î°¤Éô¿ÊÇ·²ð¡¢³ßÌÚ±û³¤Ìò¤Î¶â°æ¹À¿Í¡¢¶Í¤ÎÊýÌò¤ÎÆ¶¸ý°Í»Ò¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥ë¥ô¥£¥ë¥È»Êº×Ìò¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¶ã¡Ê¤®¤ó¡ËÌò¤ÎµÜËÜÍµ»Ò¡¢º´Çì¿®Ã¤Ìò¤Î±üÌî±ÍÂÀ¡¢¤ªµÆÌò¤Î¸þÎ¤Í¤¹á¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¥·ー¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£»þÂåÀßÄê¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤«¤é10Ç¯¸å¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤«¤éÍè¤¿2¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢»Ë¼Â¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
µÓËÜ¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þー¥¯¥¹¡õ¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥É¥¦¤¬Â³Åê¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¥Ò¥í¥ß¡¦¥«¥Þ¥¿¡ÊÂè6ÏÃ¡Ø¤¦¤¿¤«¤¿¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ë¤ÈÊ¡±ÊÁÔ»Ö¡ÊÂè7ÏÃ¡ØÀþ¹á°ìËÜ¤Î»þ¡Ù¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þー¥¯¥¹¤¬´ÆÆÄ¥Áー¥à¤Ë¤â²Ã¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥í¥¡×¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥Ø¥í¥ó¡¢¡Ö¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ðー¥ó¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡¢¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥·ー¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
