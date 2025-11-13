「今日好き」榊原樹里、ヘアチェンジ報告にファン歓喜「ギャルっぽくて可愛い」「待ってました」
【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が11月12日、自身のInstagramを更新。ロングヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「ギャルっぽくて可愛い」ヘアチェンジ姿
榊原は「ロングが戻ってきたあ」「＃エクステ」とつづり、エクステンションでのヘアチェンジを報告。胸下ほどの長さの巻き髪でロングヘアスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「待ってました」「お姉ちゃん感がどタイプ」「ギャルっぽくて可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆榊原樹里、ロングヘア復活
◆榊原樹里のロングヘアに反響
【Not Sponsored 記事】