平愛梨、14歳差の妹・平祐奈の誕生日祝福動画が話題「仲良しで憧れ」「短編映画みたい」
【モデルプレス＝2025/11/13】女優の平愛梨が11月12日、自身のInstagramを更新。妹で女優の平祐奈の誕生日を祝福する動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー日本代表の妻「最強姉妹」14歳差妹との密着2ショット
愛梨は「妹27歳birthday」とつづり、同日誕生日を迎えた祐奈を祝福する動画を公開。「みんなが大好きな祐ちゃん」「いろんな作品やって格好いい」などというコメントとともに、たくさんの写真をスライド形式で披露している。「いつまでも役に出逢って 素敵な大女優になってほしい」と応援のコメントも添えている。
この投稿にファンからは「仲良しで憧れの姉妹」「短編映画みたい」「コメントが全部素敵」「最強姉妹」「おめでとう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
