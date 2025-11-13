キンプリ永瀬廉“母親の推し”韓国人気俳優を明かす 交流も告白「めっちゃ良い人でしたね」
【モデルプレス＝2025/11/13】King ＆ Princeの永瀬廉が11月12日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。母親の推しだという韓国人気俳優との交流を明かした。
【写真】キンプリ永瀬の母の推し俳優
TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された福山雅治主演の連続ドラマ「ラストマン -全盲の捜査官-の劇場版映画「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）で、ドラマに引き続き護道泉を演じる永瀬。映画から登場するクライド・ユンを演じるSF9（エスエフナイン）出身で俳優のロウン（RO WOON）と仲良くなった経緯を問われると、「めっちゃ良い人でしたね。おもろい」と口にし、「海外のノリの人好きっすわ。ロウンがそういうタイプなんですよ。海外の人が話すつたない日本語ってすごく可愛く思えちゃって…」と話した。
そして、「食事の際には日本語と韓国語どちらで話したのか？」という質問には「日本語。通訳さんもいらっしゃったので、ロウンが日本語でわからん時は韓国語喋って、通訳さんが日本語で俺に言って。俺はオンリー日本語で」と回答。3回ほど食事に行ったそうで、「寿司と普通の居酒屋と…、あと福山さんとかとみんなで行った。めちゃめちゃ楽しかったな」と振り返った。
さらに、永瀬は「母親がロウンめっちゃ好きで。ロウンが武道館でファンミーティングみたいなのをやってたのに『私行くんだ』って」と母親がロウンのファンだったことを告白。「身近にロウンの推しがいました。びっくりした」と笑った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬の母の推し俳優
◆永瀬廉「映画ラストマン -FIRST LOVE-」共演のロウンの印象を告白
TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された福山雅治主演の連続ドラマ「ラストマン -全盲の捜査官-の劇場版映画「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）で、ドラマに引き続き護道泉を演じる永瀬。映画から登場するクライド・ユンを演じるSF9（エスエフナイン）出身で俳優のロウン（RO WOON）と仲良くなった経緯を問われると、「めっちゃ良い人でしたね。おもろい」と口にし、「海外のノリの人好きっすわ。ロウンがそういうタイプなんですよ。海外の人が話すつたない日本語ってすごく可愛く思えちゃって…」と話した。
◆永瀬廉、母親の推しを明かす「身近に推しがいました」
さらに、永瀬は「母親がロウンめっちゃ好きで。ロウンが武道館でファンミーティングみたいなのをやってたのに『私行くんだ』って」と母親がロウンのファンだったことを告白。「身近にロウンの推しがいました。びっくりした」と笑った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】