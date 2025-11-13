新型「軽ワゴン」世界初公開に大反響！ “26年度”発売に「ぜひ試乗してみたい」の声多数！ “めちゃ広ッ車内”のカクカクボディ”＆「両側スライドドア」採用！ BYD「ラッコ」に熱視線！

“独自の専用パッケージ”に反響集まる！

2025年10月29日、東京ビッグサイトで開幕された「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーで、中国の自動車メーカー・BYDが初の軽自動車EV「RACCO（ラッコ）」のプロトタイプを世界で初めて公開しました。

海外メーカーが日本の軽自動車市場に向けて独自開発したモデルを披露するのは史上初の試みであり、自動車業界だけでなく、環境・エネルギー分野からも大きな関心を集めました。

なおネット上でも多くの反響が集まっています。

軽ワゴン市場に期待の新星登場！

モデル名のラッコは、その名の通り海に生きる動物のラッコに由来しています。ラッコは絶滅危惧種として知られており、BYDが掲げる企業理念「地球の温度を1度下げる」という目標のもと、命を大切にする精神を象徴する存在でもあります。

自然と共存する社会の実現を目指す姿勢が、この小さなクルマの名前にも込められています。

外観はスーパーハイトワゴンスタイルで、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmという軽自動車規格の上限に近いサイズ感を持ちます。

後席にはスライドドアを採用し、都市部での使い勝手や乗降性にも配慮。フロント部分はEV特有の小型グリルが特徴で、空力性能の最適化を図ることで航続距離の向上も狙っています。

パワートレインの詳細はまだ公表されていませんが、駆動方式は前輪駆動（FF）で、BYDが誇るリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載していることが明らかになっています。

さらに、同社の代名詞ともいえる「ブレードバッテリー」も採用。これは刀のように薄く長い形状を持つ電池で、安全性とスペース効率を両立させた革新的な技術です。

そんなラッコに関わっているBYDオートジャパン株式会社 商品企画部の担当部長であり、CKプロジェクトリーダーを務める田川博英氏は、日産時代には軽EVの開発にも関わった経験を持つエンジニアで、日本市場を熟知する人物です。

田川氏は、国内メーカーが圧倒的なシェアを握る軽自動車市場に、あえてBYDが挑む理由についてこう語ります。

「私たちには“地球の気温を1度下げる”というグローバルな目標があります。その実現のためには、より多くの方々にEVを利用していただく必要がある。日本で最も販売台数の多いセグメントが軽自動車です。だからこそ、ここに参入することが私たちの理念の実現につながるのです。」

さらに、競合がひしめくこの市場でラッコが打ち出す独自性について尋ねると、「スーパーハイトワゴンで両側スライドドアを備えたバッテリーEVという組み合わせは、世界でも他に例がありません」と強調しました。

BYDが電池メーカーとして培った技術力を背景に、2種類のバッテリーを用意して幅広いユーザー層に応える予定だといいます。

販売戦略については、現在も詳細を検討中とのことですが、田川氏は「販売台数の目標よりも、まずはディーラー網の整備を着実に進める段階です」と慎重な姿勢を見せました。

また、気になる価格設定については「ライバルより安いことを狙うのではなく、市場で適正とされる価格帯を目指している」と語り、価格競争ではなく“価値”で勝負する姿勢を明確にしました。

ラッコは、BYDが誇るブレードバッテリー技術を武器に、日本のEV市場の中でも特に競争が激しい軽自動車分野へ挑戦します。

発売日はまだ明らかになっていませんが、2026年度中の登場が見込まれており、今後発表される正式な価格やスペックに期待が高まっています。

小さなボディに大きな理念を詰め込んだラッコは、日本の街を走る日が待ち遠しい存在となりそうです。

このニュースはネット上でも大きな反響を呼びました。SNSでは「ついに海外メーカーが本気で軽に参入してきた」と驚く声が多く見られたほか、「ラッコという名前が親しみやすくていい」「BYDのバッテリー技術なら航続距離にも期待できそう」といった期待のコメントも寄せられました。

また、「軽EVが増えれば充電インフラも整っていきそう」とインフラ整備への期待を寄せる意見や、「日本メーカーも安心できない時代になった」「デザインが都会的でおしゃれ」といった分析的な見方も見られます。

さらに、「価格と安全性のバランスがどうなるか気になる」「環境への思いが伝わるコンセプトで好印象」「発売されたらぜひ試乗してみたい」といった声も多く、消費者の関心が高まっていることがうかがえます。

世界初の海外メーカー製・日本専用軽EVとして登場したラッコは、単なる新型車ではなく、EV市場の未来を象徴する存在となりそうです。