歌手の美川憲一さん（79）が、『パーキンソン病』と診断されたことを13日、所属事務所が公式サイトで発表しました。

美川さんは今年9月に、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）であることを公表し、ペースメーカーの取り付け手術を行ったことを明かしていました。

13日に更新された公式サイトでは、「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました。術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と、報告しました。

美川さんの現在の様子については、「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております」として、今後の活動については、本人の強い意向も踏まえ、担当医師と協議し、万全のメディカルサポート体制を整えた上で、12月14日に愛知県・豊田市で開催される『美川憲一＆コロッケ Christmas Dinner Show』で活動を再開すると発表。

「投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです」としています。