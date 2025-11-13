万博閉幕から丸1ヶ月、ミャクミャクの“公式SNS”誕生 圧がすごい「グッズ買っての舞」最新ムービー公開
大阪・関西万博の閉幕（10月13日）から1ヶ月が経ち、13日に「ミャクミャク」の“公式SNS”が誕生した。
【動画】万博閉幕から丸1ヶ月…ミャクミャク最新ムービー「グッズ買っての舞」
Xとインスタグラムの「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品【公式】」アカウント（@expo2025product）が、同日から「EXPO2025 ミャクミャク【公式】」に名前が変わった。
「ミャクミャクとずっと一緒だよ」と最新ムービーが公開。ミャクミャクが「グッズ買っての舞」を披露した。
ミャクミャクが「みんな大好き！ずっと一緒だよ！」と踊り、「だから買って〜！」とグッズ購入を呼びかけ。「グッズ買う人大好きやWOW！」とド直球メッセージを届けた。
万博閉幕1ヶ月後のプレゼントとなり、ファンからは「リニューアルめちゃくちゃ嬉しいです!!」「ミャクミャク、永遠アイコンになったのねw」「どんどん売って〜」と歓喜の声。「相変わらず圧がすごいな」「さすが大阪の商人魂」など、多数の声が寄せられている。
