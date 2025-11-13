１３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１５６．０２ポイント（０．５８％）安の２６７６６．７１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６１．２７ポイント（０．６４％）安の９４７７．７２ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１２７０億８２５０万香港ドルにやや縮小している（１２日前場は１３７４億５６００万香港ドル）。

中国発の新規材料に乏しい中で様子見ムードが漂う流れ。中国の経済動向を見極めたいとするスタンスが強まっている。中国ではあす１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される予定。市場コンセンサスでは、前月実績を下回る見通しだ。また、主要企業の四半期決算報告も集中する。きょう１３日は騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）や京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）など主力テック企業などだ。

ただ、下値は限定的。史上最長となった米政府機関の一部閉鎖が解除されることや、中国の政策に対する期待感が支えだ。中国の金融政策を巡っては、一部ブローカーが金融緩和先送りの可能性に言及したものの、市場では預金準備率や政策金利の引き下げが依然期待されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が５．９％安、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ：８８３／ＨＫ）と不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）がそろって３．１％安と下げが目立っている。華潤万象生活については、親会社の華潤置地（１１０９／ＨＫ）が保有する同社株の一部を売却すると発表したことも嫌気された。華潤置地の説明によると、売却資金は土地買収や開発費用、運転資金などに充当する。華潤置地の１０月不動産成約額は５１％減と、２カ月ぶりのマイナス成長に陥った。（前場の華潤置地株は１．４％安）。

セクター別では、石油や石炭のエネルギー関連が安い。中国海洋石油のほか、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．２％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．１％、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が１．８％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．８％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．４％ずつ下落した。

マカオ・カジノ株もさえない。新濠国際発展（２００／ＨＫ）が４．５％安、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が２．５％安、澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が８．４％安、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が２．０％安で引けた。澳門博彩が報告した７〜９月期決算は、今年９月の超大型台風１８号（ラガサ）接近ｓで３３時間にわたり全カジノ施設が閉鎖された影響もあり９１％減益と苦戦。セクター全体の売り材料となった。

半面、非鉄・産金セクターはしっかり。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が６．６％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．０％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．９％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．４％ずつ上昇した。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４４％高の４０１７．９４ポイントで前場の取引を終了した。非鉄・産金が高い。ハイテク、医薬、インフラ関連、不動産、自動車なども買われた。半面、公益は安い。銀行、エネルギー、消費関連も売られた。

