ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズドラマ「SHOGUN 将軍」のシーズン2で女優の水川あさみ（42）と夫で俳優の窪田正孝（37）が共演することが13日、分かった。発表後、夫妻はそれぞれのSNSで反応した。撮影はカナダ・バンクーバーで来年1月にスタートする。

新キャストとして発表されたのは、水川（綾役）、窪田（日向役）、金田昇（秀信役）、榎木孝明（伊藤役）、國村隼（郷田役）の5名。水川、窪田は、結婚後初の夫婦共演となる。

それぞれまだ詳しい役どころや設定などは今のところ明かされていない。

シーズン1からの続投キャストには主人公・虎永役の真田広之を始め、コズモ・ジャーヴィス、二階堂ふみ、金井浩人、さらには現在放送中のNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン・松野トキの夫で、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルとしたヘブン役を好演しているトミー・バストウら豪華メンバーが名を連ねた。

来年1月から、バンクーバーでの撮影を控えるシーズン2では、第 1シーズンの出来事から10年後、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。

窪田は新キャスト発表の記事を引用し、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。続く投稿で「来年バンクーバー行ってきます」と意気込んだ。

妻の水川もインスタグラムのストーリーズに、新キャストを伝えた米エンターテインメント誌「バラエティ」の記事のリンクを張り付け反応した。

「SHOGUN」は昨年9月には、米テレビ界のアカデミー賞と言われる最高の栄誉「第76回エミー賞」ではドラマシリーズ部門の作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞の主要部門を独占した。真田は日本人として初めて主演男優賞を受賞。同月8日に発表された技術・制作部門を合わせ史上最多の18冠という歴史的快挙を達成した。

▽SHOGUN 将軍 「関ケ原の戦い」前夜が舞台の歴史スペクタクルドラマ。有力大名に追い詰められて窮地に立つ、徳川家康がモデルの武将吉井虎永（真田）が、生き残りを懸けて策略を巡らせる。伊豆に漂着し、虎永の家臣になる英国人航海士、按針の視点を通じて武家社会の風習が描かれるほか、通詞の戸田鞠子（サワイ）らが絡む複雑な人間ドラマが繰り広げられる。2月に配信が開始されると、6日間で900万回視聴された。ディズニー傘下のFXが製作した「SHOGUN 将軍」はディズニープラスで全話独占配信中。