１５日に開幕するデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）では、東京都が実施したトライアウトから夢舞台を踏む選手もいる。

バレーボールから転向し、ハンドボール代表に選ばれた坂本州（しゅう）（２４）（社会福祉法人森の会）もその一人。「ハンドは奥が深い。デフリンピックでは一つでも多く勝ちたい」と胸を躍らせている。

東京都出身。生まれつきの難聴だが、都立清瀬高時代はバレー部に所属し、レフトやリベロを務めた。社会人となり、「何かスポーツを始めたいな」と思っていたところ、新聞でトライアウトの募集記事を目にした。２０２４年６月に射撃、レスリング、ハンドの３競技を受け、射撃とハンドで「合格」。「チームスポーツをやってきたので、ハンドがいい」と選んだ。

ハンドは未経験で全くの素人。「一番縁がなかったスポーツ。学生時代から一度も触れたり、学んだりすることなく来た。ルールもわからないところから始まって、とにかく練習した」。バレーで鍛えたジャンプ力が生き、身長１メートル７２ながら得点源となるポジション、「ＬＢ（レフトバック）」に抜てきされた。３日に行われた壮行試合では敗れたものの、ミドルシュートを決めるなど「エース」として存在感を発揮した。

ハンド日本男子は今回がデフリンピック初出場。今後も代表が永続的に活動を続けるためにも、東京大会で選手たちが観客の胸を打つようなパフォーマンスを見せることが重要だ。坂本は「もっとハンドに興味を持ってもらって、やってみたいと思う人が増えてほしい。未経験からでも頑張れるところを見せたい」。シンデレラボーイは、デフハンドの先駆者としてもチームを引っ張る決意だ。（荒井秀一）