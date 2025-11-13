¡Ö¤Ê¤ó¤È¤ªÊÛÅö¤Ë‼¡×à²«¿§¤¤¼ÖÎ¾áÀ¾ÉðÅ´Æ»101·ÏÅÅ¼Ö¤¬àÆÚ¤ß¤½Ð§á¤Ë¡Ö ÍÄ¤¤»×¤¤½Ð¤Î¼ÖÎ¾¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃÍÃÊ¤¬¡×
¡¡¡Ö²«¿§¤¤¼ÖÎ¾¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»101·ÏÅÅ¼Ö¡×¤¬¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÎàÀ¾ÉðÅ´Æ»101·Ïá¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤ªÊÛÅö¤Ë‼¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡½¡½ ¡ØÀ¾ÉðÅ´Æ»101·ÏÅÅ¼ÖÊÛÅö¡Ù¡×¤È¡¢±ØÊÛ¤ÎÃ¸Ï©²°¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤¬X¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¼ÖÎ¾¤òÌÏ¤·¤¿²«¿§¤¤Æ«´ïÀ½¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤Î»äÅ´ÅÅ¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Æ«´ïÀ½ÊÛÅö¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤¤¤¤¡¢Ãæ¿È¤ÏÀ¾Éð±èÀþ¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÚ¤ß¤½Ð§(ÀÇ¹þ2,980±ß)¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡×¡Ö ÍÄ¤¤»×¤¤½Ð¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹âÉ¾²Á´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ïÉÊ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃÍÃÊ¤¬¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¹â²Á¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ÉðÅ´Æ»101·Ï¤Ï1969Ç¯¤ËÀ¾ÉðÃáÉãÀþ¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£76Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Äã±¿Å¾Âæ¼Ö¤È79Ç¯¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¹â±¿Å¾Âæ¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£