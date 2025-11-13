¡Ö¤è¤¯»öÌ³½ê¤¬µö²Ä¤·¤¿¤Ê¡×Å·±©´õ½ãàÂÞ¤È¤¸á¹ðÃÎ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡×
Æ©¤±Æ©¤±¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ä
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·±©´õ½ã(¤¢¤Þ¤¦¡¦¤¤¹¤ß)¤¬³«ÊüÅª¤ÊÆ©¤±´¶¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÂÞ¤È¤¸¤â¡Ä¡Ä ¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤óÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¥Ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÃÀ¤ÊÍ½¹ð¤ò¤·¤¿¾å¤Çº½ÉÍ¤ÇÆ©¤±Æ©¤±¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î7Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖBONUS¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¡ÖÂ¿Ê¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤äÀäÂÐ¡£ ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¡Ö¤â¤¦ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÞ¤È¤¸¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¤è¤¯»öÌ³½ê¤¬µö²Ä¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂÞ¤È¤¸¤«¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·±©¤Ï2020Ç¯¤Ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2(¥Ë¡¼¥Ë)¡×¤Ø²ÃÆþ¡£à¤¤¹¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇËÜÇ¯12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
