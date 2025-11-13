［全身全霊 田中将大］

「マー君、２００勝おめでとう！ お帰りなさい！」

８日、仙台市の屋内型スポーツ施設に登場し、主催する野球教室に参加した小学生から祝福と歓迎を受けた。

巨人移籍後では初めて楽天時代を過ごした同市を訪れ、「僕自身、東北に育ててもらった。たくさんの子どもたちと触れ合う機会を作りたい」と継続的な取り組みを約束した。

新天地でのシーズンは、山あり谷ありだった。４月の初登板で１勝目を挙げた後は、二軍暮らしが長かった。８月にやっと２勝目を手にし、そして９月末の最終登板で３勝目、日米通算２００勝に到達した。今季に限らず、大記録への足踏みが続いた近年は、想像を超えるほどの苦しみがあったが、それも「財産」と捉える。「いい事ばかりだと喜びもなくなる。失敗や、つらい思いをしてきたからこそ、僕の言葉にも深みが出るんじゃないかな」

現役選手でありながら野球教室を主催するのも、これまでの歩みで得てきた教訓を次世代に伝えていくためだ。８日の教室は未経験者や初心者を対象とし、「体を動かす面白さや、みんなで一つの目標に向かって頑張る楽しさを感じてほしい。そうして色んな価値観が生まれたらいい」と、試合形式のミニゲームなどで盛り上がった。

こうした活動に力を入れる一方で、最高峰のマウンドで懸命に腕を振る姿を見せることが、何よりも人々の心を動かすことも知っている。来季に向け、「１年間を通して一軍で投げたい。やるべきことの方向性は自分の中で決まっている。（チーム内の）競争に勝ち、結果を出し続けたい」と決意は固い。

今月１日に３７歳の誕生日を迎えた２００勝投手は、この先も全身全霊をかけて戦う。（井上雄太、おわり）