¡Úµð¿Í¡Û¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×Î×»þ¥³¡¼¥Á¡Ö°ìÈÖ»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÌçÏÆ¡×¡ÖÀõÌî¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Íèµ¨ÂÇ·â¥³¡¼¥ÁÍ×ÀÁ¤Ë¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¤È£Çµå¾ì¼¼Æâ¤Ç£±£°·î£²£¹Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆü´ÚÄÌ»»£¶£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÇ·â»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Îµð¿Í¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡Ö£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔÎý½¬¤Î£²½µ´Ö¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤òµó¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÌçÏÆ¡£¤¹¤´¤¤°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÀõÌî¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ½õ¸À¤·¤¿ÌçÏÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Îý½¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤ÆÍèÇ¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤·¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀõÌî¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦¤Èº¸¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤Êµ»½ÑÌÌ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£²½µ´ÖÁ°¤è¤êº£¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍèÇ¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¶ñÂÎÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÊý¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤â¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÇ¯´Ö¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄµåÃÄ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£