ヤマダコーポ、上期経常が17％増益で着地・7-9月期も21％増益

ヤマダコーポレーション <6392> [東証Ｓ] が11月13日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比17.0％増の12.6億円に伸び、通期計画の21億円に対する進捗率は60.2％に達し、5年平均の50.3％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.5％減の8.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比20.5％増の6.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.6％→14.3％に上昇した。



株探ニュース

