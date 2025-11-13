松井建、上期経常が4.4倍増益で着地・7-9月期も4.4倍増益

松井建設 <1810> [東証Ｓ] が11月13日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の28.7億円に急拡大し、通期計画の43億円に対する進捗率は66.9％に達し、5年平均の56.9％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比55.3％減の14.2億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.2％→6.0％に大幅改善した。



株探ニュース

