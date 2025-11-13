¡Ú´ÚÎ®¡Û¹ñºÝ¸òÎ®¤âÏÃÂê¤ÎG¡ÝDRAGON¡¢¥½¥¦¥ë¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ø
²Î¼êG¡ÝDRAGON¤¬Íè·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¹â¼Ü¡Ê¥³¥Á¥ç¥¯¡Ë¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMelon Music Awards¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤Ï12Æü¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢G¡ÝDRAGON¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï13Æü¡ÖºÇ¶á¡¢Ê¸²½³¦ºÇ¹â¸¢°Ò¤ÎÀ¯ÉÜË«¾Þ¤Ç¤¢¤ë¶Ì´§Ê¸²½·®¾Ï¤ò¼õ·®¤·¡¢·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡ËAPEC¼óÇ¾²ñµÄ´¿·ÞÈÕ»Á¸ø±é¤Ç³Æ¹ñ¼óÇ¾¤òÌ¥Î»¤·¡¢¹ñÊõµé¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿G¡ÝDRAGON¤Ïº£Ç¯¡¢³Æ¼ï¤ÎÂçµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
G¡ÝDRAGON¤¬2·î¤Ë11Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤·¤¿3ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¡ÖUbermensch¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥á¥ó¥·¥å¡Ë¡×¤Ï¡¢È¯Çä4»þ´Ö¤Ç100Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåºÇÃ»µÏ¿¤Ç´Ú¹ñ¤Î²»¸»¥µ¥¤¥È¡ÖMelon¡×¤ÎÅÂÆ²¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£È¯Çä24»þ´ÖÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï420Ëü²ó¡¢1»þ´ÖºÇÂç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï27Ëü1300²ó¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î½¾Íè¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£