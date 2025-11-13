¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª ´Å¿É¥À¥ì¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×
¡Ö¥¥ÊÛ¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤òµÍ¤á¤ëÆ°²è¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥¤µ¤ó¡£¤ª¤«¤º¤ä¤´¤Ï¤ó¤¬¤ªÊÛÅöÈ¢¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¡Ö³¸¤Ï¤Î¤»¤ë¤À¤±¡×¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇºÌ¤ê¤âÁ¯¤ä¤«¡£¥¥¤µ¤ó¤¬¤ªÊÛÅö¤òµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤«¤º¤äµÍ¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë·Ú²÷¤ÇÍ¥¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤âÂç¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡ª¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¥Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø³¸¤Ï¤Î¤»¤ë¤À¤±ÊÛÅö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤ÏÊÝÎäºÞ¤äÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ´ÉÊýË¡¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö
´Å¿É¥À¥ì¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¥â¥ê¥â¥ê¤¹¤¹¤à
¢£¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò¶õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ªÆù¤Î¤Á¤Â¤ß¤òËÉ¤²¤ë¤è¡£¤ªÊÛÅö¤ËµÍ¤á¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢ÆîÈÚ¿Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤é¤á¤Æ¤Í¡£
ºàÎÁ¡¦1¿ÍÊ¬
·Ü¤â¤âÆù¡Ä1Ëç¡Ê250g¡Ë
ÍÏ¤Íñ¡Ä¾®1¸ÄÊ¬
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
ÇöÎÏÊ´¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ãÆîÈÚ¿Ý¡äºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ
¢£¤è¤¯º®¤¼¤ë
ø¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸3
øº½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸4¡Á5
ø¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸3¡Á4
ÍÈ¤²Ìý¡ÄÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1¡¥·ÜÆù¤Ï¹¤²¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¿ô¤«½ê·ê¤ò¶õ¤±¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ê¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ë¤¯¤°¤é¤»¡¢ÇöÎÏÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2¡¥ÍÈ¤²Ìý¤ò180¡î¤ËÇ®¤·¡¢1¤òÆþ¤ì¤ë¡£3Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌý¤ò¤¤ë¡£
3¡¥¾®Æé¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿ÆîÈÚ¿Ý¤Ë2¤ò¤µ¤Ã¤ÈÄÒ¤±¤ë¡ÊÄ¹¤¯¤ÏÄÒ¤±¤Ê¤¤¡Ë¡£
¢£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹
¤ªÊÛÅö¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ï¥Þ¥è¡õ¿Ý¤ò¾¯¤Ê¤á¤ËÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤À¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸Ç¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ä¤¤å¤¦¤ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡£
ºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/4¸Ä
¤æ¤ÇÍñ¡Ä2¸Ä
¡ÊA¡Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡ÊA¡Ë¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸1¡Á2
¡ÊA¡Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1¡¥¶Ì¤Í¤®¡¢¤æ¤ÇÍñ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2¡¥A¤ò²Ã¤¨¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¢£¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î·è¤Þ¤ê¤´¤È
¡¦ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ Âç¤µ¤¸1¤Ï15mL¡¢¾®¤µ¤¸1¤Ï5mL¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ï»Ø3ËÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤àÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¦ ßÖ¤áÊª¤äÍÈ¤²Êª¤Ë»È¤¦¡ÖÌý¡×¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¿¢ÊªÌý¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¼ò¡×¤Ï±öÊ¬¤¬Åº²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÁÍý¼ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¤ª¤«¤º¤ÏÍÈ¤²¤ë¤â¤Î¡¢¾Æ¤¯¤â¤Î¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¤ªÊÛÅöÈ¢¤ËµÍ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ Ç®¸»¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ë¡¢¤´¼«Ê¬¤Ç²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ¡Ö¤ª¤«¤º¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡ÖSeria¡×¤Î8¹æ¥µ¥¤¥º¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤¬Ä¹ºê¤È¤¤¤¦¤ªÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·´Å¤á¤Ç¤¹¡£º½Åü¤ä¤ß¤ê¤ó¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»äÊª¤Ç¤¹¡£¸½ºß¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛÅöÈ¢¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÀ£Ë¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¥¥¡¿¡Ø³¸¤Ï¤Î¤»¤ë¤À¤±ÊÛÅö¡Ù