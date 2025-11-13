レンチンだけで即完成！ごま油が香る「厚揚げと塩昆布キャベツのスープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■ごま油の香りがそそる 厚揚げと塩昆布キャベツのスープ
【調理法：レンジ】
材料（1〜2人分）
キャベツ…2枚（一口大にちぎる）
厚揚げ…1枚150g（食べやすく切る）
水…400ml
鶏ガラの素…大1
塩昆布…大1
ごま油…小1
Point！
・キャベツは手でちぎることで味がよくしみる。
作り方
1.耐熱ボウルにすべての材料を入れ、ラップをして6分チン。
2.全体を混ぜる。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。
・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』