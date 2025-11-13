日本テレビとCJ ENMによる、韓国トップクラスの人気俳優 チ・チャンウクと日本の若手トップ俳優の一人として注目を集める今田美桜がW主演を務めるドラマ「メリーベリーラブ」（仮）の共同制作が決定！

日本テレビ系（全国ネット）にて2026年に放送。放送とあわせてディズニープラスでの世界配信も、日本テレビホールディングスとウォルト・ディズニー・ジャパンの戦略的協業の一環として行う。

本作は、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田美桜）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。

ドラマ「愛の不時着」「涙の女王」をはじめ数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと、日本テレビが、今回初めて共同プロジェクトでタッグを組む。日韓共同で贈る本作の放送・配信をお楽しみに！

＜番組情報＞

番組名：「メリーベリーラブ」（仮）

出演：チ・チャンウク、今田美桜 ほか

監督：キム・スジョン（Watcha「セマンティックエラー」）

脚本：イ・ジェユン（tvN「離婚保険」、tvN「御史とジョイ」）

放送：日本テレビ（全国ネット）

配信媒体：ディズニープラス（TVerでの見逃し配信あり）

放送日・配信日：2026年

制作：CJ ENM Japan 日本テレビ

制作プロダクション：JAYURO PICTURES ENT. 松竹撮影所

