ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ÎMINJU¡Ê¥ß¥ó¥¸¥å¡Ë¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏILLIT¤¬11·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Î¡¢¡ÖNOT MY NAME¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖNOT CUTE¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢IROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢MOKA¡Ê¥â¥«¡Ë¤¬ÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖNOT MY NAME¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ä¥«ー¥È¤Ê¤É¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ß¥ó¥¸¥å¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤À¡£Æ°²è¤Ç¤Ï½Æ¤ò¹½¤¨¤ÆÊÉ¤ò·â¤ÁÈ´¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥â¥ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖÇÉ¼êÈ±¤â»÷¹ç¤¦¤ó¤À¡Ä¡×¡Öµ¤ÂÕ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Û¤ó¤È¤Ë¹¥¤¡×¡Ö¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¡×¡ÖAI¥Ó¥¸¥å¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥â¥«¤Ï¥ª¥óÈý¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Á°È±¤Ë¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤Ç¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢YUNAH¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤Æ¥¯ー¥ë¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸Ù¤Ã¤¿¡£¿å¶Ì¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÎWONHEE¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ò¡Ë¤Ï¥¥åー¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç½Æ¤ò¹½¤¨¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¥¤¥í¥Ï¤Ï²«¿§¤¤¥ì¥ó¥º¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ð¥¤¥¯¥ß¥éー¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥í¥Ï¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Î¥ß¥ó¥¸¥å¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£