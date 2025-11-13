Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が、韓国のファッション誌『COSMOPOLITAN KOREA』でセクシーな魅力を放ち、話題を集めている。

【写真・動画】Stray Kidsの最年少アイエンがセクシーに登場①～④【写真・動画】ダミアーニ公式SNSに高貴に登場したアイエン

■Stray Kidsアイエンが胸元を大胆に開けたデニムオンデニムコーデ

イタリア発のジュエリーブランド・DAMIANI（ダミアーニ）のグローバルアンバサダーを務めるアイエン。3種類のバージョンが用意された『COSMOPOLITAN KOREA』の表紙では、そのジュエリーをまとって登場している。

1つ目の表紙では、ボーダーニットの中に右手を入れ、鍛えられた腹筋がのぞく妖艶なポージングで登場。悩ましげに頭に添えた左手には、バングルが光る。

2つ目はデニムオンデニムのコーディネート。アイエンは素肌にデニムジャケットを羽織り、大胆に開いた胸元に、クロスのネックレスをアクセントに着けている。このコーディネートの動画も公開されており、カメラをアップで覗き込むアイエンの表情や、ネックレスを噛んでみせる仕草が捉えられた。

そして3つ目は、真っ白なトップスを着たショット。ネックレスを手に引っ掛けたアイエンは、人差し指を噛んでポーズを取ってみせた。

SNSでは「ビジュヤバすぎやろー！」「ビジュ最強に最高」「セクシーすぎるから」「色っぽいけどいやらしくなく品がある」「上品なジュエリーが似合いすぎ」「本当にマンネですか…」「STAYみんな無事？」と大きな反響を起こした。

■ダミアーニ公式SNSに高貴に登場したスキズ・アイエン