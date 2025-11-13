ｆｏｎｆｕｎ、上期経常が54％増益で着地・7-9月期も61％増益

ｆｏｎｆｕｎ <2323> [東証Ｓ] が11月13日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比53.9％増の1億1700万円に拡大し、通期計画の1億9300万円に対する進捗率は60.6％に達し、5年平均の35.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比12.6％減の7600万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比61.1％増の5800万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.2％→13.7％に急改善した。



株探ニュース

