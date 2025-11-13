フォトグラファーの野口貴司がInstagramを更新。自身が撮影した宮舘涼太（Snow Man）のポートレートを公開し、注目を集めている。

■宮舘涼太の静かな存在感伝わるモノクロショット＆柔らかさの中に強さを宿すカラーショット

モノクロショットでは、宮舘がやや斜めに腰掛け、落ち着いた表情でカメラを見つめる姿が印象的。影のコントラストが繊細に写し出され、顔立ちや佇まいの美しさが際立つ1枚となっている。

衣装はグレートーンのニットに細やかな花の刺繍が施された上品なデザイン。立体的な刺繍がモノクロの中でも質感豊かに浮かび上がっている。

さらにストーリーズで公開されたカラーショットでは、はらりと落ちた前髪の隙間から強い意志を感じさせる鋭い眼差しをのぞかせ、モノクロとは対照的に“静と動”の二面性を印象づけた。

SNSには「彫刻のような美しさ」「ただ座ってるだけで絵になる」「吸い込まれそうな視線」「刺繍ニットも似合いすぎ」「眼福すぎる」「麗しい」「色気すごい」「好きが増す」と、宮舘の美しさと世界観を絶賛する声が多数寄せられている。

■宮舘涼太 映画雑誌『SCREEN』11月号の表紙＆グラビア

■上品な刺繍ニットを着用した宮舘涼太

Snow Man

