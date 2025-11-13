今シーズン最も優れた投手に贈られる『サイ・ヤング賞』の受賞者が日本時間13日に発表され、ア・リーグからはタリック・スクバル投手(タイガース)、ナ・リーグからはポール・スキーンズ投手(パイレーツ)が選出されました。山本由伸投手(ドジャース)は3位で受賞には届きませんでした。

ナ・リーグで受賞したスキーンズ投手は10勝10敗、防御率1.97、216奪三振をマーク。地区最下位に沈むチームの中で、今季メジャー唯一の防御率1点台を記録し、1位票を30票の満票で初受賞でした。

2位のクリストフェル・サンチェス投手(フィリーズ)は13勝5敗、防御率2.50、212奪三振の成績。2位票を30票集めました。

山本投手は12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の成績。3位票を16票集めるなど、ナ・リーグ3位でした。

全米野球記者協会が選出するこの賞は、1位から5位までそれぞれポイントが付与。サイ・ヤング賞はシーズンの成績からポストシーズン前に投票されます。

山本投手はポストシーズンで5勝1敗、防御率1.45、2完投と圧巻の成績。特にブルージェイズとのワールドシリーズでは、第6戦、7戦と連投をみせるなど、チームの4勝のうち3勝をマーク。シリーズMVPでワールドシリーズ連覇に導く球史に残る活躍をみせました。

このポストシーズンの評価は残念ながら評価の対象外。SNSでは「プレーオフ含めたら山本が1位だと思ってる人は多いんじゃない？」「ポストシーズン入れれたらなー でも来年本当期待」「サイ・ヤング賞候補に上がるだけでも誇らしい」「山本なら次は取れる。3連覇とダブルで」「来年は山本投手と大谷投手で争ってもらいたい」など改めてポストシーズンへの称賛と来季への期待の声が上がっていました。