『那須川天心vs.井上拓真』中継ゲストに香川照之、佐野玲於ら 現世界王者やレジェンドもズラリ
今月24日に行われるボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs.井上拓真などをライブ配信する『Prime Video Boxing 14』に、ゲストとしてボクシングへの造詣が深い俳優の香川照之、そして那須川と親交あるGENERATIONSの佐野玲於が出演することが決定した。
【動画】那須川天心の公開練習「井上家全員と戦ってる」
そのほか、12月に世界戦を控える現WBA世界バンタム級王者の堤聖也、元WBC世界フライ級王者で現在はバンタム級で戦う比嘉大吾も出演する。
さらに、解説陣は“神の左”と呼ばれた左ストレートを武器にWBC世界バンタム級王座を12度防衛した山中慎介をはじめ、元WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太、『Prime Video Boxing』初登場となる、元WBA世界スーパーフェザー級王者を11回防衛した「KO ダイナマイト」こと内山高志が務める。
Prime Videoでは、対戦する2人に迫ったドキュメンタリー『独占密着 11.24 PRIME VIDEO BOXING 14 WBC 世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真』が公開中。また、Tシャツやパーカなどのグッズも発売する。
【動画】那須川天心の公開練習「井上家全員と戦ってる」
そのほか、12月に世界戦を控える現WBA世界バンタム級王者の堤聖也、元WBC世界フライ級王者で現在はバンタム級で戦う比嘉大吾も出演する。
Prime Videoでは、対戦する2人に迫ったドキュメンタリー『独占密着 11.24 PRIME VIDEO BOXING 14 WBC 世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真』が公開中。また、Tシャツやパーカなどのグッズも発売する。