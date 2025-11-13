吉本興業所属で、スプレー缶を使用した独特の演出ネタや人気の男性アイドルのものまねなどで知られるお笑い芸人、スカチャン・ヤジマリー。が放つリズムネタ「ワンチュッ！〜Let‘s Wanchu!〜」が、11月 13日(木)より配信開始した。

彼が生み出した「エンターテイメントッ」というリズミカルな掛け声からスタートし、「ワンチュッna!!ウェンチュッna!! ウォンチュッチュッ♪」と耳に残りやすく中毒性のあるPOPなリズムネタから始まった楽曲が遂に完成。

誰もがマネしやすいシンプルなダンスで、TikTokでも若い世代を中心に大注目され、現在もこのムーブメントが拡散している。その中毒性により、様々な芸人やアーティストとのコラボレーションが実現しており、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルとのTikTokコラボ動画は約1,100万回再生を記録し、大きな話題となっている。

◆ ◆ ◆

◼︎ヤジマリー。コメント

「ワンチュッ！〜Let‘s Wanchu!〜」がリリースしました!!SNSなどでヤジマリー。のワンチュッダンスや、スプレーシューシューなど 多くの人が真似してやってくれたのをみました。ワンチュッ!とは魔法の言葉どんな意味にもなるし何にでもなれる無限の可能性を秘めた言葉です！日本だけにとどまらず世界に向けてワンチュッ!を届けたい意味を込めてワンチュッ！〜Let’s Wanchu! 〜と英語表記にしました！全世界の皆様！ワンチュッダンス一緒に踊ろう！Let’s Wanchu！

◆ ◆ ◆