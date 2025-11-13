¥¹¥¯¥Ð¥ë¡õ¥¹¥¡¼¥ó¥ºµå±ãÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ï01Ç¯¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡õ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ïº£µ¨31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢13¾¡6ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦21¡£241Ã¥»°¿¶¤â¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¤âº£µ¨32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡10ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î1ÅÀÂæ¤È¤Ê¤ëËÉ¸æÎ¨1¡¦97¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾Åê¼ê¤Ïº£²Æ¤Îµå±ã¤Ç³Æ¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢µå±ã¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Î¾¥ê¡¼¥°¤È¤â¤½¤ÎÇ¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Îã¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤¬Î¾¥ê¡¼¥°¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢2001Ç¯¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¤È¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÏ¢Â³¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å13¿ÍÌÜ¡£ºÇÄ¹¤Ï92¡Á95Ç¯¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡¢99¡Á02Ç¯¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£