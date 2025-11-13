¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡×È»Ê¿¡õ¤ª¤«¤è¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÆ´¤ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/13¡ÛNetflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿È»Ê¿¤¬¡¢11·î12Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡È¤ª¤«¤è¡É¤³¤È°ËÅì¼Â´õ»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡×¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥é¥Ö¥é¥ÖÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È
È»Ê¿¤Ï¡Ö»þº¹Åê¹Æ¡×¡Ö¤ª¤«¤è¤ÎHappy B¡¼day¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9·î8Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¤«¤è¤ò½ËÊ¡¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ä¤ª¤«¤è¤ò»Øº¹¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ÆÆ´¤ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï35ºÐ¤«¤é60ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø¤òµá¤á¡¢¥é¥Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤Ç¼«µë¼«Â¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2¿Í¤Ï2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô
