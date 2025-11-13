水川あさみ＆窪田正孝、結婚後初の夫婦共演「SHOGUN 将軍」シーズン2キャスト一挙解禁
【モデルプレス＝2025/11/13】Disney+ （ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2より、新キャストと続投キャストが一挙解禁された。俳優の水川あさみと窪田正孝は結婚後初の夫婦共演となる。
【写真】水川あさみが公開した窪田正孝の手作りクッキー
この度、新キャストとして発表されたのは、水川［綾（あや）役］、窪田［日向（ひゅうが）役］、金田昇［秀信（ひでのぶ）役］、榎木孝明［伊藤（いとう）役］、國村隼［郷田（ごうだ）役］の5人。水川、窪田は、結婚後初の夫婦共演となる。それぞれまだ詳しい役どころや設定などは今のところ明かされていない。
そして、シーズン1から続投となるのは、主人公・虎永（とらなが）役、真田広之。英国人航海士・按針（あんじん）役、コズモ・ジャーヴィス。落葉の方（おちばのかた）役、二階堂ふみ。戸田広勝（とだひろかつ）役、阿部進之介、樫木央海（かしぎおおみ）役、金井浩人。桐の方（きりのかた）役、洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役、トミー・バストウ。吟（ぎん）役、宮本裕子。佐伯信辰（さえきのぶたつ）役、奥野瑛太。お菊（おきく）役、向里佑香ら、10人が発表された。来年、1月から、バンクーバーでの撮影を控えるシーズン2では、第1シーズンの出来事から10年後、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た2人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。これらの登場人物の間でどんなドラマが描かれることとなるのか。。
そして、本日11月13日の夕方には、香港にてディズニープラスのメディア向けラインナップ発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025（Disney+ Originals Preview 2025）」にて、プレゼンテーションも予定されており、「SHOGUN 将軍」シーズン2より、真田、そして、真田と共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークス、レイチェル・コンドウが登壇予定である。
戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が、「トップガン マーヴェリック」の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、真田らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した「SHOGUN 将軍」。配信開始されるや否や、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした本作は、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞第76回エミー賞®にて、エミー賞史上最多18部門を制覇。さらに第82回ゴールデングローブ賞では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。
すでに製作が発表されているシーズン2では、真田が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水川あさみ＆窪田正孝「SHOGUN 将軍」で結婚後初共演
◆「SHOGUN 将軍」シーズン2
