IVEイソ、ミニスカJK制服姿で美脚際立つ「学園のマドンナ」「オーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が11日、自身のInstagramを更新。女子高生スタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】IVEメンバー「オーラがすごい」ミニスカJK制服姿
イソは学校の絵文字とともに、女子高生の制服を着用した複数枚の写真を公開。赤いネクタイにブレザー、グレーのミニスカートという女子高生らしい制服からは、スラリとした脚がのぞいている。また、白いレッグウォーマーとリボンのついた可愛らしいスニーカーを履いた、脚だけを写したショットも投稿している。
この投稿にファンからは「学園のマドンナ」「オーラがすごい」「美脚に目がいく」「学校にいたら皆が殺到しそう」「制服最高に似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
